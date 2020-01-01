تجديد عقده مع الأهلي، عرض الزمالك، سبب الرحيل .. أزارو يكشف الحقائق

مهاجم الأهلي السابق يتحدث في العديد من النقاط

كشف وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي الجديد المعار له من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري العديد من الأسرار والحقائق الخاصة بأيامه الأخيرة مع بطل مصر قبل رحيله للدوري السعودي.

الأهلي حرص على انتقال أزارو لأحد الأندية بالإعارة ليتسنى له تسجيل مهاجمه السنغالي الجديد أليو بادجي الذي ضمه من رابيد فيينا النمساوي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري بطلب من مدربه السويسري رينيه فايلر.

غياب غير مقلق لنور الدين أمرابط عن مران النصر

المهاجم المغربي حل ضيفًا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الفضائية، وقد أكد خلاله على قوة علاقته بالأهلي وجماهيره وزملائه اللاعبين، موضحًا أن علي معلول هو أقرب اللاعبين إليه بحكم تواجده معه في نفس الغرفة.

أزارو تحدث عن العديد من الأسرار التي شغلت جمهور الأهلي خلال الأيام الأخيرة، وأبرزها عرض الزمالك لضمه وتجديد عقده مع النادي الأحمر والسبب المباشر في رحيله عن الفريق.

وقد نفى اللاعب وجود أي عرض أو مفاوضات مع الزمالك لضمه، مؤكدًا أن كل هذا مجرد حديث منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أساس له من الصحة، فيما أكد أنه لم يُجدد عقده مع الأهلي أو يُحسن من راتبه، مشددًا أنه لا يُفكر الآن في مستقبله بعد نهاية إعارته للاتفاق.

وعن رحيله، قال أزارو "أحترم دومًا رأي المدير الفني لكن بشرط أن يكون منطقيًا، فايلر لم يتحدث معي أبدًا ولم يشرح لي أسباب استبعادي من التشكيل الأساسي للأهلي، هناك علامات استفهام كثيرة حول ما حدث معي في النادي، ورحيلي عن الفريق جاء بعد تفكير طويل".

"اتخاذي قرار الرحيل جاء بعد رسالة من الرئيس محمود الخطيب نقلها لي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، لكني لا أحب الكشف عن فحواها".

لاعب الدفاع الجديدي السابق اختار حسام البدري كأفضل مدرب عمل معه في الأهلي، وأكد أنه رفض عرض الصين المغري جدًا ماليًا للبقاء مع الأهلي تلبية لرغبة النادي وحاجته له، كما أوضح أنه رفض عرضًا فرنسيًا وأن مدرب المنتخب المغربي طلب منه الانتقال للدوري الفرنسي.

وأضاف حول كواليس رحيله لاتفاق وما قيل عن اعتراضه غير اللائق على فايلر "لم أفتعل أي أزمات في الأهلي وواقعة اعتراضي كانت لحظة خروج عن الإرادة، فأنا لم أجد تفسيرًا لاستبعادي المتواصل من المبايرات".

تابع "أشارك وأسجل الأهداف وبعدها يتم استبعادي وهذا أخرجني عن شعوري، فايلر لم يُظهر أي تقدير لي، ضحيت بالكثير من الأمور وكان يُفترض أن أخرج بصورة أفضل من تلك، إدارة النادي أكدت لي أن فايلر هو السبب في رحيلي".