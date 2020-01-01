غياب غير مقلق لنور الدين أمرابط عن مران النصر

النصر واصل تدريباته استعدادًا لمباراة ضمك

لازم نور الدين أمرابط نجم هجوم النصر اليوم الإثنين عيادة النادي وغاب عن تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

النصر نجح في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي في الجولة الماضية بانتصاره على الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله وسقوط الهلال في فخ التعادل السلبي مع الشباب، وقد تُوج الفريق بطلًا للشتاء برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الفريق الأزرق.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الجناح المغربي تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتفاق، ولذا تواجد اليوم في عيادة النصر ولم يُشارك زملاءه اللاعبين التدريبات الجماعية التي تضمنت تدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة.

الخبر الجيد كان من الجهاز الطبي للنصر، إذ أكد أن الإصابة العضلية بسيطة ولن تمنع أمرابط من خوض لقاء ضمك يوم الخميس القادم.

من جانب آخر، واصل الثنائي عمر هوساوي وحمد المنصور برنامجيهما التأهيلي للتعافي من إصابة التمزق العضلي التي لحقت بهما مؤخرًا، فيما واصل عبد الله مادو تدريباته البدنية بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته اللعب أمام الاتفاق.