خالد العطوي يكشف أسباب فوز الاتفاق الكبير على أبها

انتصار كبير أسعد المدرب السعودي

أعاد خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي سبب الانتصار الكبير على أبها في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لأداء ورغبة وحماس لاعبيه الكبير خلال اللقاء.

الاتفاق نجح في الخروج من أزمة النتائج التي لازمته خلال 5 أسابيع في الدوري السعودي لم يجمع خلالها سوى 4 نقاط، ذلك بانتصارين متتاليين على الفيصلي وأبها رفعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

المزيد من الفرق

"وحش" الإصابات بصطاد ضحية جديدة في الأهلي

الفريق هزم أبها بنتيجة 4-1 يوم أمس في الدمام وقد سجل المهاجم المعار من الأهلي المصري "وليد أزارو" هدفين، فيما أضاف سعد السلولي ومحمد الكويكبي الهدفين الآخرين.

العطوي تحدث بعد الفوز المقنع قائلًا "رغبة وطموح اللاعبين ساهما بقوة في مواصلة نتائجنا الإيجابية، وننتظر أن تستمر تلك الروح خلال الجولات القادمة من الدوري السعودي".

واصل عن أسباب الفوز الفنية "الهدف المبكر جعل مهمتنا لتحقيق الفوز أسهل، درسنا المنافس جيدًا وخاصة نقطة قوته بالتحول السريع من الدفاع للهجوم، لعبنا على الأطراف مع استغلال المساحات".

وأتم المدرب السعودي مشيرًا إلى أن الفارق بين مواجهة أبها والمباريات السابقة التي لم يُوفق بها الاتفاق خاصة مباراتي الأهلي والحزم التي خسرهما بنتيجة 3-2 هو نجاح اللاعبين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، مشددًا أن الإحصائيات تؤكد المستوى التصاعدي للفريق مؤخرًا.