الاتحاد يورط عبد الحميد بتصرف قد يدفعه للرحيل نهائيًا

الاتحاد يصعب الأمور في مسألة تجديد سعود عبد الحميد

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لن تستطيع التوصل لاتفاق مع سعود عبد الحميد؛ الظهير الأيمن للعميد خلال الفترة الحالية، من أجل تجديد عقده الذي قارب على النهاية.

وينتهي عقد عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث دخل الفترة الحرة مع بداية شهر أغسطس الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر.

إلى أين وصل نادي الاتحاد مع سعود عبد الحميد في مسألة تجديد العقد؟

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول توصل نادي الاتحاد لاتفاق مع سعود عبد الحميد بشأن تجديد عقده، وأن هناك تطورات إيجابية حدثت في المفاوضات بين الطرفين.

ووفقًا لمصادر "جول" فإن وكيل اللاعب فهد باقديم، قد توصل لاتفاق مع الحائلي على تجديد العقد، وأن الأمر كان قريبًا للغاية، ولكن لم يحدث أي جديد في الأمر. "اقرأ التفاصيل".

كيف تصرفت إدارة نادي الاتحاد؟

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد قامت بإرسال خطابًا رسميًا إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، تؤكد خلاله على أنها قدمت عرضًا لسعود عبد الحميد يوافق الحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين.

الاتحاد أكد خلال خطابه على أنه قدم عرضًا بما لا يتجاوز الـ3 ملايين ريال سعودي سنويًا، من أجل توقيع عبد الحميد على عقده الجديد مع العميد.

خطوة الاتحاد جاءت من أجل إيضاح تحركاتها مع اللاعب، وأنه في حال توقيعه لأي نادي آخر، فإن ذلك يعني أن اللاعب وقع بقيمة مالية تتجاوز الحد الأعلى لرواتب المحترفين المحليين.

لماذا قد تدفع تلك الخطوة لرحيل سعود عبد الحميد عن الاتحاد؟

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد عملت على حماية نفسها بالخطاب المرسل للجنة الاحتراف، ولكن هذا الأمر قد يأتي بنتيجة عكسية ويغير مسار اللاعب.

تصرف الاتحاد قد يلفت انتباه من يعمل على مفاوضة سعود عبد الحميد من أندية أخرى، لابتكار طرق أخرى تساعده في التحايل على القانون، من أجل التوقيع معه.

من يفاوض سعود عبد الحميد للتوقيع معه؟

صاحب الـ22 عامًا ارتبط خلال الفترة الأخيرة بثلاثة أندية هي النصر والأهلي والشباب، وقد تحدثت المصادر عن فتح الأندية الثلاثة خط اتصال مع فهد باقديم وكيل عبد الحميد للحديث عن إمكانية ضم موكله.

الناقد الرياضي عدنان جستنيه كان قد نفى تمامًا وجود رغبة لدى الأهلي في التعاقد مع عبد الحميد، موضحًا أن كل تلك الأخبار المنتشرة حول مفاوضات بين الطرفين هدفها الضغط على إدارة الاتحاد للاستجابة لطلبات اللاعب المالية.

مصادرنا الخاصة أوضحت أن نادي النصر هو الوحيد الذي يتفاوض مع عبد الحميد حاليًا، إذ يرغب النادي في الحصول على توقيع اللاعب ومن ثم مفاوضة الاتحاد حول شراء الفترة المتبقية من عقده أو الانتظار حتى ضمه مجانًا في الانتقالات الشتوية القادمة. "اقرأ التفاصيل".

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