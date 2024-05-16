الاتحاد يعلن إصابة نجمه .. ويكشف عن حالة فيصل الغامدي بعد إصراره على السفر!

مستجدات ملف "مصابي" الاتحاد..

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كشف نادي الاتحاد السعودي رسميًا، عن "الحالة الصحية" للنجم الشاب فيصل الغامدي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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الغامدي أصر على السفر إلى مدينة الدمام، مع بعثة نادي الاتحاد، التي تواجه الخليج - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبعد إصراره على السفر مع الفريق، أصدر العميد الاتحادي، بيانًا رسميًا مساء اليوم الخميس، أكد فيه على "معاناة" متوسط الميدان الشاب، من إجهاد في عضلات الفخذ اليمنى.

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وعلى جانب آخر.. أعلن نادي الاتحاد، عن شعور أحمد الغامدي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بـ"آلام" في العضلة الضامة اليسرى.

ولم يذكر نادي الاتحاد في بيانه، مدة غياب فيصل وأحمد الغامدي، عن الملاعب؛ بعد هذه المشاكل البدنية التي ضربتهما في الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ويأمل في حجز مقعد مؤهل للبطولات الآسيوية، الموسم القادم.

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