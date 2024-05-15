خوف من اتهامات جاياردو أم قتالية افتقدها الكثيرون؟ .. فيصل الغامدي يفاجئ الاتحاد قبل مواجهة الخليج

تعرف على ما فعله الغامدي قبل لقاء الخليج

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يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الخليج مساء غدٍ الخميس، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليقوم فيصل الغامدي لاعب وسط النمور بتصرف غريب!

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وغاب فيصل الغامدي عن تدريبات الاتحاد الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، قبل السفر إلى الدمام من أجل مواجهة الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وأشار الإعلامي الاتحادي علاء سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الغامدي أصر على المغادرة مع الفريق إلى الدمام رغم الإصابة.

وأضاف سعيد أن الغامدي سيخضع للفحص الطبي غدًا الخميس، قبل مواجهة الخليج، من أجل تحديد القرار النهائي من مشاركته في المباراة من عدمها.

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ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها مؤخرًا على يد الاتفاق بخماسية دون رد، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن.

وجاء تصرف الغامدي، بعد التقارير التي تحدثت عن اتهام مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد، للاعبين بالتهرب من المشاركة في المباريات، لتوريطه في نتائج سلبية ومن ثم رحيله.

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