الاتحاد يطرح تذاكر مباراة ذوب آهن الإيراني لجماهيره

الاتحاد يواجه الفريق الإيراني بنظام مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ16

ماجد جزر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام نادي ذوب آهن الإيراني في منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

الاتحاد يواجه الفريق الإيراني بنظام مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ16 بمنافسات دوري أبطال آسيا، وتقام المباراتين على ملاعب محايدة.

الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر أعلن عن طرح تذاكر المباراة ابتداءً من اليوم، وذلك عبر منافذ نادي الوصل الإماراتي من الساعة 5 إلى 9 مساء.

ويلاقي الاتحاد نظيره الإيراني بعد غد الأثنين في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا الساعة 7 مساء، فيما يلعب النصر مع الوحدة الإماراتي (9 مساء).

وتأهل النمور إلى دور الـ16 من البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الصفراء بعدما اكتفى بوصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تعادله في آخر لقاءات المجموعة أمام فريق الوحدة.

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وخلال دور المجموعات استطاع العميد أن يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في سبع، وخسر 14 مباراة.