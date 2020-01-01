الاتحاد يضحي بأهم لاعبيه للتخلص من الديون

الاتحاد يسعى لإنهاء أزماته بالتخلي عن أحد أهم لاعبيه.

يدرس الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، مساعدة إدارة ناديه، لحل أزمة الديون المفروضة على النادي، بسبب مطالبات بعض اللاعبين السابقين، للحصول على مستحقاتهم.

ويعاني نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بسبب عدم حصول لاعبيه السابقين على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى مستحقات المدرب التشيلي لويس سييرا.

وأشارت صحيفة "المواطن" السعودية إلى أن الجهاز الفني للاتحاد، استقر على بيع البرازيلي رومارينيو، من أجل الاستفادة منه ماليًا، وسد الديون المفروضة على النادي.

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جاء ذلك بعد اهتمام بعض الأندية الإماراتية، بالإضافة لنادي الهلال، بالتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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الاتحاد يواجه خطرًا بالهبوط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بسبب التأخر في سداد باقي مستحقات صفقة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، لناديه السابق جريميو البرازيلي.

وتلقى الاتحاد مؤخرًا خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يقضي بإلزام نادي الاتحاد بدفع مليوني يورو للمدرب التشيلي لويس سييرا.