تقارير: جلطة سراي وبشكتاش يرفضان ضم جوميس مهاجم الهلال

جوميس يبحث عن العودة إلى تركيا من بوابة جديدة.

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن ناديي جلطة سراي وبشكتاش التركيين، رفضا ضم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، لاعب نادي الهلال السعودي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وينتهي عقد جوميس مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون الرجوع إلى مسؤولي الزعيم، لأنه في الفترة الحرة حاليًا.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية، إلى أن جوميس هو من قام بعرض نفسه على ناديي جلطة سراي وبشكتاش من أجل الانضمام إلى أحدهما، ولكنهما وجها له الشكر.

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جوميس في مفاوضات حاليًا مع نادي آلانيا سبور التركي، من أجل الانضمام له بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق التركي يبحث عن مهاجم خلال الوقت الحالي.

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ولم يتضح حتى الآن موقف جوميس مع نادي الهلال السعودي، سواء بتجديد إعارته أو الرحيل بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي، ولكن يظل رحيله هو الأقرب.

وانضم جوميس إلى صفوف نادي الهلال، خلال صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي، حيث نجح في قيادة الفريق الأزرق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.