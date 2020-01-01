الاتحاد يجهز حجازي للمشاركة في ديربي جدة

حجازي قد يشارك مع الاتحاد أمام الأهلي.

وصل المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد الجديد، إلى مدينة جدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لانضمامه لصفوف النمور.

الاتحاد نجح في الحصول على خدمات حجازي من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوفه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن حجازي سيجري مسحة طبية في جدة مع أسرته، بعدما أجرى مسحة قبل سفره عبر رحلة جوية مساء أمس الأربعاء من بريطانيا إلى جدة.

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وأكدت الصحيفة على أن حجازي سينضم إلى تدريبات الاتحاد الجماعية غدًا الجمعة، على أن يتم تحديد جاهزيته البدنية إمكانية مشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، موقف حجازي من المشاركة في مباراة ديربي جدة، بعد تدريبات الفريق غدًا الجمعة.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة، مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.