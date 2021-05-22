الاتحاد وقع مع مدرب جديد؟ تعرف على الحقيقة كاملة

تعرف على حقيقة الاتحاد من الاتفاق مع مدرب جديد

كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق نادي الاتحاد، حقيقة ما تردد حول توقيع العميد مع مدرب جديد من أجل قيادة الفريق، بدلًا من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع مدرب روماني من أجل قيادته، وأن المعسكر القادم للنمور سيكون في البرتغال.

البلوي قال خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر قناة الرياضية السعودي: "رئيس النادي أنمار الحائلي قال أننا سنقيم الأمور بعد 30 مايو، والوضع واضح بالنسبة للجميع، وبالنسبة للاتحاد لم يوقع مع أي مدرب، ولا يوجد أي شيء من هذا الأمر".

المدير التنفيذي للاتحاد تابع: "الوضع بالنسبة لنا، سيكون هناك تقييم للمرحلة بعد 30 مايو، أي مدرب يجب الجلوس معه ومعرفة الاستراتيجية التي يريدها وما الأهداف التي من الممكن أن يحققها الموسم القادم، من الممكن أن تصل إلى ما يريده الجميع".

حامد البلوي واصل: "بعدما تجلس مع المدرب وتتناقش معه، وقتها تستطيع أن تحقق الأهداف التي تريدها، وأيضًا موقفك من سواء بالتجديد أو برحيله".

ونفى البلوي كل ما تردد حول نادي الاتحاد، حيث قال: "ما تردد حول اتفاق الاتحاد مع مدرب جديد غير صحيح بالمرة، وأيضًا إقامة معسكر في البرتغال".

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واختتم البلوي تصريحاته قائلًا: "بعد مباراة النصر سيتحدد كل شيء، والأخبار المتداولة حاليًا عن الاتحاد ليس لها أساس من الصحة، وتوقيع النادي مع مدرب آخر غير صحيح بالمرة".