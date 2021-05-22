تصريحات مفاجئة من كاريلو تثير الجدل حول مستقبله بالهلال

هل يرحل كاريلو عن الهلال؟

خرج اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال، بتصريحات مفاجئة حول مستقبله مع نادي الهلال، وأيضًا الواجهة المقبلة له في حالة رحيله.

ومازال كاريلو مرتبطًا بعقد مع نادي الهلال حتى صيف 2023، حيث يعد واحدًا من أهم عناصر الفريق خلال الفترة الحالية، والتي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه مورايس.

ماذا قال كاريلو؟

خلال تصريحات لمجلة "سوموس" قال كاريلو: "لا أعتقد أن أنني سأستمر لمدة أطول في السعودية، بالرغم من أنني سعيد بتواجدي هنا في السعودية، مع فريق كبير مثل نادي الهلال".

وتابع: "شريكة حياتي سهيلة جاد دائمًا ما ترافقني في كل مكان، وأنا أمتلك الكثير من الأحلام، لأحققها خلال المرحلة المقبلة".

تصريحات اللاعب البيروفي تشير إلى أنه قد يرحل عن صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة، مفضلًا خوض تجربة جديد مع فريق جديد، قد يكون في أوروبا.

أين سينتقل كاريلو؟

وأشار كاريلو خلال تصريحاته، إلى أنه سيتوجه إلى إسبانيا، ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الفريق الذي سينتقل له، متمنيًا أن يستطيع تقديم مسيرة طيبة هناك.

وبعدما كشف كاريلو عن وجهته، قد يرحل بعد نهاية الموسم الحالي، بعد أن انضم لصفوف الفريق خلال صيف 2019 قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

ما هي إنجازات كاريلو مع الهلال؟

وحصل كاريلو على الثلاثية مع نادي الهلال، وهي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال آسيا.

واقترب كاريلو من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويتوقف ذلك على حصول الأزرق على 3 نقاط فقط، حيث سيلعب مباراته المقبلة الأحد أمام التعاون بالجولة 29 قبل الأخيرة.

ما هو بديل كاريلو في الهلال؟

وتبحث إدارة نادي الهلال خلال الوقت الحالي للتعاقد مع لاعبين مميزين، من أجل تدعيم صفوف الفريق، حيث كان قريبًا من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل أن ينتقل إلى النصر.

ومازال البحث مستمر من جانب إدارة الهلال، عن التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين في مراكز عديدة، أبرزها على الجانب الهجومي، مما يشير إلى إمكانية رحيل كاريلو.

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