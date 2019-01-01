الاتحاد يدرس الإبقاء على العبدلي حتى نهاية أكتوبر

الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدرب قبل فترة التوقف المقبلة

تفكر إدارة نادي الاتحاد، في الإبقاء على المدرب الوطني محمد العبدلي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج الجيدة التي يحققها الفريق تحت قيادته.

محمد العبدلي تولى مهمة تدريب فريق الهلال، خلفًا للمدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق للفريق، بعد إقالته.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد ستبقي على العبدلي حتى نهاية أكتوبر الحالي، لتمهل نفسها فرصة كافية، قبل التعاقد مع مدرب أجنبي.

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العبدلي سيقود الاتحاد على الأقل خلال المباراتين المقبلتين للفريق، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أمام أبها والأهلي يومي 27 و 31 أكتوبر.

إدارة الاتحاد تفكر في استقطاب المدرب الجديد قبل فترة التوقف المنتظرة، بعد مواجهة الرياض في كأس الملك المقرر لها 8 نوفمبر المقبل.

الاتحاد قرر إقالة لويس سييرا من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الوحدة يوم السبت الماضي.