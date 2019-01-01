جوميس: أعلم نجلي ما تعلمته من والدي

المهاجم الفرنسي يقضي إجازته مع نجله

يقضي الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال إجازته حاليًا، بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب فريق السد القطري.

الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، بعد الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر جوميس صورتين تجمعه بنجله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهما يتناولان الطعام.

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جوميس علق على الصورة قائلًا: "للمشاركة ليس فقط من أجل الطعام، أنا أعلم نجلي ماذا تعلمته من والدي".

الهلال سيواجه فريق أوراوا ريد الياباني، في النهائي الآسيوي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 9 نوفمبر المقبل في الرياض، على أن تقام العودة يوم 24 من نفس الشهر في اليابان.