رسميًا - الاتحاد يعلن ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل

جيل ينتقل إلى الاتحاد بشكل رسمي لمدة 3 مواسم.

أعلن نادي الاتحاد، عن التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل، ليكون أول صفقات العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد نجح في ضم ليوناردو جيل، من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، بعد مفاوضات خلال الأيام الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها ضم ليوناردو جيل لصفوفه، جاء فيها: "ليوناردو جيل ينضم لكتيبة النمور".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الاتحاد أنهى الصفقة لصالحه، بقيمة بلغت 1.5 مليون دولار، لمدة 3 مواسم مقبلة.

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ليوناردو سيشارك لأول مرة مع الاتحاد، خلال مباراة النصر، المقرر لها يوم 10 يناير المقبل، في قمة الجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني الاتحاد خلال الوقت الحالي، حيث يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، وخسر 8 مباريات.

وضم الاتحاد ليوناردو جيل، بناءً على طلب من المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للنمور، وذلك لتدعيم الفريق، لتصحيح مساره.