اتحاد الكرة السعودي يُحدد شرط قيد اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوي

الاتحاد حاول مساعدة الأندية السعودية

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اشتراط تسديد الأندية السعودية لرواتب لاعبيها حتى شهر نوفمبر 2019 للسماح لهم بقيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الأول من يناير القادم.

وكان المعتاد في السابق أن تُقدم الأندية الناشطة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مسيرات رواتب اللاعبين حتى شهر ديسمبر، لكن رغبة الاتحاد السعودي في مساعدة الأندية وتفادي مشكلة ضيق الوقت جعله يطلب تلك المسيرات حتى شهر نوفمبر.

رابطة المحترفين تُنسق جدول إياب الدوري السعودي مع رباعي دوري أبطال آسيا

وقد أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "ياسر المسحل" ذلك خلال اجتماع مجلس إدارته الدوري الرابع الذي عُقد في الرياض يوم الإثنين الماضي.

وأرسلت أمانة اتحاد الكرة أول أمس خطابًا إلى جميع الأندية المحترفة تبلغهم بالقرار الجديد الخاص بقيد اللاعبين في ميركاتو يناير.

يُذكر أن عدد من الأندية وعلى رأسهم الاتحاد يُواجهون مشاكل جمة في تسديد مستحقات ورواتب لاعبيهم عن الموسم الجاري، وقد أدى ذلك لإقدام الثنائي إيميليانو فيشيو ومروان دا كوستا على فسخ عقديهما مع النادي من طرف واحد، وهو ما كلف العميد خسائر مالية جمة.

ويتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوحدة وكلاهما لعب 13 مباراة، فيما يتواجد الأهلي ثالثًا بـ24 نقطة لكنه لم يلعب سوى 12 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الهلال.