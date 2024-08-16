"حدث ما يخاف منه لوران بلان!" .. إصابة جديدة في الاتحاد قبل بداية دوري روشن

أيام قليلة تفصلنا عن الموسم الرياضي الجديد..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة؛ قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي 2024-2025.

الاتحاد يستهل موسمه بمواجهة الخلود، مساء يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعرض عوض الناشري لـ"إصابة عضلية"، خلال مباراة العميد الاتحادي الودية، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي، مساء اليوم الجمعة؛ ليتم استبداله في الدقيقة 21.

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وتشعر الجماهير الاتحادية بـ"الخوف" من أن تكون الإصابة قوية؛ خاصة أن اللاعب ظهر يتألم بشدة، مع التفاف جميع "بدلاء" الفريق الأول حوله.

وإذا غاب الناشري لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة، قد يتأثر خط وسط الاتحاد "الارتكاز"؛ خاصة مع اقتراب انضمام فيصل الغامدي إلى بيرشكوت البلجيكي؛ حيث يُعد الثنائي المحلي كـ"أوراق رابحة" في الدكة - على الأقل -.

وفي وقتٍ سابق.. قيل إن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، يرفض رحيل الغامدي إلى بيرشكوت؛ نظرًا لحاجته إلى العديد من الخيارات، في خط الوسط "الارتكاز".

جدير بالذكر أن هذه الإصابة العضلية؛ هي الثانية التي تضرب نجوم نادي الاتحاد، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد؛ بعد المدافع الإيطالي لويز فيليبي.