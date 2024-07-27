بشكتاش يضغط بورقة حاسمة على الاتحاد لإطلاق سراح جوتا

مدرب بشكتاش يتدخل بنفسه في المفاوضات

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي بشكتاش التركي في مفاوضات مباشرة مع أحد لاعبي اتحاد جدة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرًا أكدت خلاله أن بشكتاش أجرى مفاوضات مع الجناح البرتغالي جواو جوتا، بناء على طلب من مدرب الفريق، الهولندي فان برونكهورست.

وتشير الصحيفة، إلى أن جوتا (25 عامًا)، يتمنى العودة إلى أوروبا هذا الصيف، بعد عام واحد من انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي.

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ولم يقدم جوتا الأداء المنتظر مع الاتحاد، حيث لم يكمل 90 دقيقة كاملة حتى نوفمبر من العام المنصرم، وتم استبعاده من قائمة الدوري المحلي من قبل المدرب الأسبق للعميد نونو سانتو، وعاد فقط في الجزء الأخير من الموسم بقرار من بديله مارسيلو جاياردو.

ويرحب جوتا بالانتقال إلى بشكتاش، خصوصًا أنه يعرف جيدًا المدرب الهولندي فان برونكهورست، حيث كان الأخير مدربًا لفريق إيبروكس، ولعب ضد الجناح البرتغالي أكثر من مباراة.

وأوضحت "ذا صن"، أن بشكتاش سيعرض على النادي السعودي الحصول على خدمات جوتا لمدة موسم على سبيل الإعارة، بينما ذكرت قناة العين التركية أن برونكهورست دخل في محادثات مباشرة مع اللاعب في محاولة لإعادته إلى أوروبا.

ويضغط بشكتاش على الاتحاد الإنجاز الصفقة، بورقة حاسمة وهي التزام النادي السعودي بقائمة من اللاعبين الأجانب، والتي استنفذها بعد وصول موسى ديابي وحسام عوار، مما يترك جوتا في قائمة الانتظار.