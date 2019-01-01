دا كوستا لجمهور الاتحاد: سأعود للتدريبات ودعونا ننسى ما حدث

المغربي كانت قد عاقبته إدارة العميد على دعمه لفيتشو

أعلن المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، عودته للتدريبات الجماعية للعميد اليوم الإثنين، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل عودة النادي الجداوي لمكانته الطبيعية من جديد.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، كانت قد قررت معاقبة المغربي بالتدريبات الانفرادية وتغريمه ماليًا، على إثر دعمه للأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ لاعب الفريق، الذي فسخ عقده مؤخرًا.

اللاعب المغربي تعاطف مع الأرجنتيني الذي فسخ تعاقده، لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ عدة أشهر (طالع التفاصيل)، ليؤكد هو الآخر أنه يريد البقاء في العميد، لكن المشكلات قد تعيقه. (طالع التفاصيل)

وكتب دا كوستا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "سأعود إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، أريد أن أنسى ما حدث، فقد حان وقت العمل لنا جميعًا، يدًا بيد؛ لاعبون وإدارة وجمهور، معًا نستطيع العودة إلى القمة وإعادة شعار الاتحاد للمعان من جديد".

وأضاف: "فلنعمل معًا، فلنحقق الانتصارات معًا، فلنستمتع معًا، هيا يا اتحاد".

يذكر أن موران دا كوستا كان قد انضم لصفوف العميد في يناير 2019 قادمًا من باشكشهير التركي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وشارك المغربي الموسم الجاري في ست مباريات، حيث عانى من الإصابات على فترات.