فيتشو: هذه مشكلة الاتحاد ولاعب الهلال من طراز فريد للغاية

الأرجنتيني يتحدث عن انتقادات جمهور العميد له

وصف الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ لاعب الاتحاد السعودي السابق، العميد بأحد أكبر أندية القارة الآسيوية، معربًا عن رضاه عما قدمه مع الفريق رغم الانتقادات التي رافقته.

الأرجنتيني كان قد انضم للعميد في صيف عام 2019 قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي، بعقد يمتد لعام كامل، إلا أنه لم يستكمله.

في نوفمبر 2019، أعلن اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، رحيله عن الفريق بفسخ تعاقده من طرف واحد، على إثر عدم تقاضيه لراتبه لمدة شهرين. (طالع التفاصيل)

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وقال فيتشو، خلال تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية: "الاتحاد من أكبر فرق القارة، ولديه جماهير مبهرة ومنشآت مميزة من الدرجة الأولى، لكن للأسف النادي يغير الكثير من المدربين واللاعبين، وهذا يؤثر بشكل كبير على الفريق ككل".

وأضاف: "كثرة التغيير يولد عدم الثقة بين المجموعة، أتمنى أن تكون الإدارة قد تجاوزت مثل هذه لمشكلات خلال الفترة الحالية، وأن تترك للمدرب الحالي فرصة العمل بهدوء لمدة طويلة".

بسؤاله عن الانتقادات الكثيرة التي وجهت له من قبل جمهور النادي الجداوي، علق: "من الصعب أن يحبك الجميع سواء في الحياة عامةً أو كرة القدم بشكل خاص، لكن كنت أرى أنه طالما كانت طريقة الانتقاد جيدة، فسأتقبلها، وفي الأخير الأرقام هي من تتحدث، والأرقام تقول أن أدائي في الدوري السعودي كان جيدًا جدًا، حيث أنني كنت أكثر اللاعبين صناعة للفرص".

واختتم موضحًا رأيه في اللاعب السعودي: "مستوى السعوديين جيد جدًا، هم سريعون ومميزون على المستوى الفني، أما أفضل لاعب في الدوري فهو البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الهلال، هو لاعب يجيد فهد المباريات، وأتمنى أن يجمعنا فريق واحد مرة أخرى، أما من المحليين فسلمان الفرج؛ لاعب الهلال، هو الأفضل، فهو من طراز فريد للغاية".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا شارك في 14 مباراة بقميص النمور، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.