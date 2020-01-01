الاتحاد المصري يحدد مصير معسكر المنتخب الأولمبي بسبب كورونا

قرار من اتحاد الكرة بشأن المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن موقفها من معسكر المنتخب الأولمبي الذي كان مقررًا له الشهر الجاري لمواجهة بعض المنتخبات تحضيرًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تجميد النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا خلال الفترة المقبلة، تأمينًا على أرواح عناصر الرياضة من فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم على النحو التالي: "قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بعد اجتماعة بالدكتور أحمد عبد الله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقرراً له الفتره من ٢٣ مارس وحتي ٣١ مارس في بداية مشوار استعدادته لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك في ضوء توجه الدوله وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقرره من ٢٣ مارس وحتي نهاية الشهر".

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وأضاف البيان: "كذلك قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهله لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون ٢٠٢١ ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي".

وتابع: "وجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة في سبيل دعم الفريق الأولمبي من خلال الموافقة علي استضافة البطولة الدولية التي كان مقرراً لها أن تُقام علي أرض مصر بمشاركة منتخبات البرازيل و الأرچنتين و كرواتيا ، قبل أن تحول الظروف دون إقامتها وتعذر استدعاء هذه المنتخبات للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالمية في ضوء توصيات الفيفا".

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وصرح شوقي غريب بأن ما يسري علي المنتخب الأولمبي المصري سيسري علي باقي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، مُتمنيا عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يُهدد العالم في الوقت الحالي.

ويأتي القرار بعد انتشار فيروس كورونا في أكثر من بلد حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وسعي الحكومات من السيطرة عليه بأقل الخسائر.