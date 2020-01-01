رسميًا - تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب كورونا

بتوجيهات من رئاسة الوزراء تم اتخاذ القرار

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم السبت، تعليق المباريات في مختلف المسابقات، على إثر تفشي فيروس كورونا.

وزارة الشباب والرياضة واللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة كانت قبل ساعات قليلة، قد أعلنت إصرارها على استكمال المسابقات الرياضية بشكل طبيعي، بداعي عدم وجود ما يستدعي لتعليق النشاط، لكن الوضع تغير بعد مؤتمر رئاسة الوزراء. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الجبلاية كالتالي: "بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلي الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس.

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"ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وأعلن مصطفى مدبولي؛ رئيس وزراء مصر، خلال مؤتمر صحفي يُعقد حاليًا، إصدار تعليماته بإلغاء كافة الأنشطة الرياضية بكافة المنشآت في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة من 18 لقاء، ورابعًا الزمالك بـ28 نقطة من 16 مباراة.