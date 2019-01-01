الاتحاد العراقي يُحدد ملعب وموعد مباراة السوبر بين الشرطة والزوراء

من المنتظر أن تُقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المُقبل

ماجد جزر

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مكان إقامة مباراة كأس السوبر العراقي والتي تجمع بين فريقي الزوراء والشرطة.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المُقبل على ملعب الكوت الرياضي، عقب قرار تأجيلها أول أمس.

وفي بيان رسمي قال الاتحاد العراقي أن مباراة كأس السوبر بين فريقي الشرطة والزوراء على ملعب الكوت، في الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل.

الاتحاد العراقي كان قد قرر إلغاء السوبر العراقي، بسبب عدم صلاحية ملعب الشعب الدولي، الذي كان سيستضيف المباراة.

الاتحاد العراقي يقرر إلغاء كأس السوبر بين الشرطة والزوراء

يُذكر أن الشرطة سيشارك في المباراة بصفته بطل الدوري بينما سيلعب الزوراء بصفته بطل الكأس، وهي مباراة منتظرة للكرة العراقية.