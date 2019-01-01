الاتحاد العراقي يقرر إلغاء كأس السوبر بين الشرطة والزوراء

عدم صالحية الملعب تسببت في إلغاء المباراة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء مباراة كأس السوبر العراقي، والتي كانت ستجمع بين الشرطة والزوراء منتصف سبتمبر الجاري.

وأشار موقع "بغداد اليوم" العراقي، إلى أن الاتحاد العراقي قرر إلغاء السوبر العراقي، بسبب عدم صلاحية ملعب الشعب الدولي، الذي كان سيستضيف المباراة.

وكان من المفترض أن يجتمع ممثلي الشرطة والزوراء واتحاد الكرة، مع وزارة الشباب والرياضة العراقية، لاتخاذ قرار بتحديد مكان جديد يقام عليه المباراة.

الاتحاد العراقي اتخذ قرارًا بإلغاء المباراة، لأن ملعب الشعب الدولي غير صالح تمامًا لاستضافة مباراة كأس السوبر.

وكان هناك خيارات ما بين إقامة مباراة كأس السوبر على ملعب الكوت أو كربلاء، ولكن الأول اعتذر بسبب عدم توفر فنادق في المدينة للفرق والجماهير.

ملعب كربلاء تعذر إقامة المباراة فيه، بسبب موعد الزيارة الأربعينية، والتي تخص الشيعة بالعراق خلال الوقت الحالي.