"اقترب من حسم صفقة محلية جديدة" .. الاتحاد يوجه ضربة قوية للشباب!

واحدة من أهم الصفقات المحلية..

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة محلية "مهمة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد حسم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم: "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي"، إلى جانب الثلاثي السعودي حامد الشنقيطي ومعاذ فقيهي وصالح الشهري، مع تفعيل بند شراء الثنائي المحلي سعد الموسى وأحمد الغامدي، وتمديد استعارة نجم الأخضر حامد الغامدي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الأربعاء، اقتراب العميد الاتحادي، من التعاقد مع المدافع الدولي السعودي عون السلولي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن وصول المفاوضات بين الاتحاد، ونادي التعاون الذي ينشط فيه اللاعب، إلى مراحل متقدمة للغاية؛ من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن السلولي يحظى باهتمام كبير من الهلال والنصر والأهلي أيضًا، كما ذكرت "الميدان الرياضي" في وقتٍ سابق، بأن اللاعب أعطى موافقته لنادي الشباب؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.