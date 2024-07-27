عون السلولي يرد على عرض الشباب .. وأندية الصندوق تترقب جوهرة التعاون!

بعد تقدم الشباب بعرض رسمي لضم لاعب التعاون..

تلقى نادي التعاون، عرضًا رسميًا من الشباب، للتعاقد مع عون السلولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الصيفي، وسط منافسة شرسة مع أندية صندوق الاستثمارات العامة.

وذكر "الميدان الرياضي" عبر صحيفة "اليوم"، أن مسؤولي نادي الشباب، حصلوا على موافقة عون السلولي، من أجل الظفر بخدماته في الموسم الجديد، فيما يشهد الليوث منافسة من قِبل ناديي الاتحاد والنصر.

ورحب التعاون بفكرة رحيل عون السلولي خلال الميركاتو الصيفي، خاصة بعد حسم صفقة اللاعب متعب المفرج، قادمًا من صفوف الهلال، في صفقة انتقال حر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخاض عون السلولي 26 مباراة رسمية بقميص التعاون، خلال الموسم الماضي من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 8 مباريات، كما حقق معدل استخلاص للكرة بـ3.1 لكل مباراة، وقدم التحامات ناجحة بنسبة 71%، فيما قاد فريقه للتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي بطولة المستوى الثاني في القارة الآسيوية، بعد احتلال المركز الرابع في الدوري، برصيد 59 نقطة من 34 مباراة.

ويبحث نادي الشباب عن صفقة جديدة، في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد رسميًا مع ثنائي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا، من أجل تدعيم الصفوف الهجومية لليوث في الموسم الجديد.