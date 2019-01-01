الاتحاد السعودي يُقيل رئيس لجنة الحكام بسبب مخالفة اللوائح

رئيس لجنة الحكام خليل جلال من منصبه وذلك في بيان رسمي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إعفاء رئيس لجنة الحكام خليل جلال من منصبه وذلك في بيان رسمي.

وعبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر، أوضح الاتحاد أن سبب إقالة خليل جلال من منصبه هي تصريحاته الإعلامية في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي التعاون والاتحاد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعفي رئيس لجنة الحكام الرئيسية خليل جلال من منصبه pic.twitter.com/ZJdtQZLM6b — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 4, 2019

وقال الاتحاد السعودي أن تصريحات خليل جلال خالفت اللوائح ونظام التصريحات الإعلامية المتعارف عليها، وذلك دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد.

وأضاف بيان الاتحاد السعودي : "شرع مجلس الإدارة فوز اتخاذه القرار في التفاوض لإتمام التعاقد مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة، حيث سيُعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة".

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يُذكر أن خليل جلال قد تم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام في فبراير الماضي عقب إنهاء العلاقة مع مارك كلاتينبيرج.