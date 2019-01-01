منصور بن مشعل يعد لاعبي الأهلي بمكافأة خاصة من أجل التأهل الآسيوي

الأهلي يحتل حالياً الجداوي المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ سمو الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي الأهلي في العمل على أرض الواقع من أجل المنافسة بقوة على رئاسة النادي الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية أن سمو الأمير وعد بتقديم مكافأة مليون ريال في حال تأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الأهلي يحتل حالياً الجداوي المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط حصدها من انتصاره في مباراتين وتلقى الخسارة في مباراتين.

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الأهلي يطير خارج الديار لمواجهة السد القطري يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لحساب الجولة الخامسة من البطولة القارية، ويسعى لتحقيق الانتصار فيها وبلوغ الدوري الثاني.

وكان الأهلي قد فاز على السد بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب سجل الهدفين وقتها السوري عمر السومة فيما سيحاول الخصم رد الخسارة أمام الراقي في الإياب.

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يُذكر أنه في حال فوز الأهلي على السد خارج الديار سيضمن الفريق الأهلاوي العبور إلى دور الـ16.