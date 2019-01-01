الاتحاد السعودي يستعين بالإيطالي كولينا في أخر مباراتين بالدوري

يتولى كولينا الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاستعانة بالإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الفيفا.

ومن المنتظر أن يتولى كولينا الجوانب التحكيمية للمباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسيتواجد كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الفيفا في المملكة العربية السعودية اختيار الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.

الاتحاد السعودي يكلف الحكم الإيطالي كولينا لاختيار حكام الجولتين الأخيرتين في الدوري السعودي، ومراقبة أدائهم.👨‍🏫 pic.twitter.com/JECMxtNrl1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019

هذا إلى جانب دعم الاتحاد الدولي الفيفا والسيد كولينا للاتحاد السعودي الكرة القدم للاستفادة من خبراته بالتعاون معه في رسم خطة استراتيجية التطوير التحكيم السعودي ، والإسهام في وضع برامج للنهوض به خلال المرحلة المقبلة.

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يُذكر أن الإيطالي المُخضرم يمتلك سجلاً حافلاً في التحكيم واحداً من أشهر الحكام في تاريخ كرة القدم قبل اعتزاله في العام 2005.