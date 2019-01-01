الاتحاد السعودي يرفض تغيير ثوابت دوري المحترفين

مدى انتظام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا بكل قوة على تفادي قرار المشاركة في بطولة خليجي 24 المزمع أقامتها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري.

وتسبب هذا القرار في حالة بلبلة من حيث مدى انتظام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، سواء من ناحية تأجيل بعض المباريات أو خلافه.

الاتحاد الخليجي لكرة القدم أعلن أمس عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين رسميًا في النسخة المرتقبة من بطولة كأس الخليج «خليجي 24».

وتتجه الأنظار نحو الاتحاد السعودي لكرة القدم في انتظار تأجيل الدوري المحلي، لكنه لم يوضح استمرارية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو توقفها، وآلية نقل الجماهير الرياضية للوقوف مع الأخضر في هذه المشاركة.

التقارير أشارت إلى أن مسؤولي الاتحاد السعودي حريصون على عدم تغيير ثوابت مواعيد بطولة الدوري، حيث لا تواجد نية لديهم لإنهاء المسابقة بعد شهر مايو المُقبل.

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وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد قرر أن تنطلق بطولة خليجي 24 يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.