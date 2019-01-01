الاتحاد السعودي لكرة القدم: مباراة كأس السوبر يناير المقبل

كأس السوبر بين النصر والتعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، عن موعد مباراة السوبر السعودي التي ستجمع النصر بطل الدوري والتعاون بطل الكأس.

ستشهد المباراة منافسة قوية بين النصر والتعاون، كما هو الحال بين الفريقين في مباراتهم الأخيرة، حيث يسعى العالمي في فرض كلمته والسكري من أجل استكمال الإنجاز.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، وفقًا لياسر المسحل رئيس الاتحاد أن مباراة السوبر السعودي ستكون في يناير من العام المقبل 2022.

وأشار المسحل خلال حديثه أنه لم يتم تحديد مكان مباراة السوبر السعودي، والموعد تحديدًا حتى الآن ومن المفترض الإعلان عنه قريبًا.

إقرأ ايضًا - المسحل: اقتربنا من تعيين شخصية أوروبية لرئاسة لجنة الحكام

وسيجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الهيئة العامة للرياضة، لتحديد الموعد والملعب، كون البطولة تحمل مسمى "بطولة السوبر على كأس الهيئة".