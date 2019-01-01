المسحل: اقتربنا من تعيين شخصية أوروبية لرئاسة لجنة الحكام

اتحاد الكرة السعودي يسعى لتطوير لجنة الحكام

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من اقتراب حكم أوروبي سابق لرئاسة لجنة الحكام خلال المرحلة المقبلة والموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان الاتحاد السعودي في الموسم الماضي قد عين في هذا المنصب كلاتنبرج ومن بعدها استعان بكولينا ببعض المعلومات حيث يتفاوض حاليًا لتعيين شخصية جديدة.

وقال المسحل في تصريحات نشرته صحيفة "الرياضية": "قررنا رفع مكافآت الحكام إلى الضعف، حيث تصبح 1200 ريالًا، وهذا خاص بحكام الدرجة الأولى".

وأضاف: "لا نملك في تقديم أو تأجيل أي مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي مهمة رابطة الدوري السعودي للمحترفين".

وتابع المسحل: "اقتربنا من الاتفاق مع حكم أوروبي، لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الحالي، من أجل رفع مستوى اللجنة كما هو الحال منذ الموسم الماضي".

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وأدخل الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي خلال بعض المباريات تقنية الفيديو في المباريات قبل أن تطبق بشكل كامل خلال الموسم الحالي.