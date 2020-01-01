أخبار الاتحاد اليوم | قرار صارم بشأن الغامدي، وموعد مبدئي لعودة الجماهير

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يُلزم الغامدي ببرنامج تدريبي خاص حتى نهاية العقد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد ستُلزم المهاجم عبد الرحمن الغامدي ببرنامج تدريبي خاص يُنفذه حتى نهاية عقده مع الفريق في الأول من يناير القادم.

الغامدي كان قد خرج من حسابات المدرب فابيو كاريلي وقد طلب في تقريره الفني عدم تجديد عقده، ووقع اللاعب خلال الفترة الحرة من العقد لفريق الرائد بالفعل، لكن النادي رفض شراء المدة المتبقية من عقده من الاتحاد وفضل الحصول عليه مجانًا بعد نهاية عقده في الانتقالات الشتوية القادمة.

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لاعبو الاتحاد في عطلة باستثناء الثلاثي المصاب

تنتهي اليوم عطلة لاعبي الاتحاد التي منحها لهم الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي واستمرت لثلاثة أيام، وحصل الجميع على تلك العطلة باستثناء الثلاثي فهد المولد وعبد الرحمن العبود وهارون كمارا بسبب خضوعهم لبرامج علاجية وتأهيلية خاصة لضمان تعافيهم من إصاباتهم في أقرب وقت ممكن.

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وخضع الثنائي المولد والعبود لتدريبات تأهيلية للتعافي من إصابة عضلة الفخذ خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما انضم لهم أمس كمارا بعد استبعاده من المنتخب الأولمبي لإصابته في غضروف الركبة.

عودة التدريبات اليوم والاستعانة بالشباب

يستأنف الاتحاد تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع التعاون في آخر جولات الدوري السعودي، وقد قرر فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الاستعانة ببعض لاعبي الشباب لتعويض اللاعبين الغائبين للإصابة أو التواجد مع منتخبات بلادهم.

ويفرض المدرب البرازيلي على اللاعبين برنامجًا بدنيًا ومن المتوقع أن يُقر برنامج اليوم الكامل بحصتين تدريبيتين صباحًا ومساءً استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي في الـ23 من نوفمبر الجاري.

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