أخبار الاتحاد اليوم | مباراة ودية في التوقف، ومدة غياب المولد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مباراة ودية للاتحاد خلال التوقف

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الكرة في الاتحاد وضعت خطة لإعداد الفريق خلال فترة التوقف الدولي التي ستبدأ عقب مواجهة التعاون في رابع جولات الدوري السعودي هذا الأسبوع.

الخطة التي جاءت بالتنسيق مع المدرب فابيو كاريلي تضمنت إقامة مباراة ودية للفريق خلال فترة التوقف التي ستمتد لأسبوعين تقريبًا.

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تحديد مدة غياب فهد المولد عن الاتحاد

خضع فهد المولد نجم الاتحاد لفحوصات طبية لاستيضاح طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في ديربي جدة يوم السبت الماضي، وقد أظهرت وجود تمزق عضلي في عضلة الفخذ الخلفية سيتطلب العلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

اللاعب سيُجري خلال الساعات القادمة المزيد من الفحوصات للوقوف على التشخيص النهائي ومدة العلاج، لكن تأكد بشكل نهائي غيابه عن مباراة التعاون مساء الجمعة القادم.

بوني يتسلم دفعة من مستحقاته ويُجدول الباقي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ويلفريد بوني تسلم بالفعل دفعة من مستحقاته المالية لدى الاتحاد عقب فسخ عقده بالتراضي.

وأوضحت أن الطرفين قاما بجدولة المستحقات المتبقية على دفعات، وقد توجه اللاعب بالشكر للنادي وجماهيره على معاملته جيدًا خلال فترة وجوده مع الفريق.

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