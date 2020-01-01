فهد المولد يرد بقوة على أنباء هروبه من فحص المنشطات

هل هرب فهد المولد من فحص المنشطات؟

تحدث فهد المولد نجم الاتحاد السعودي، عن حقيقة هروبه من اختبارات المنشطات خلال الفترة الماضية، ورد على جميع المشككين في هذا الأمر بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

كان فهد المولد قد تم معاقبته مؤخرًا بإيقاف عامًا كاملًا بسبب إثبات لجنة المنشطات عينة إيجابية خاصة به، ليعود نهاية الموسم الماضي.

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وقال المولد عبر الحساب الخاص به على "سناب شات": "هناك الكثير من تحدث عن هروبي من اختبارات لجنة المنشطات مؤخرًا، لم أشتكى أبدًا من قبل ولكن الموضوع زاد عن حده خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف نجم الاتحاد: "أحب أقول لهذه الأشخاص لنا لقاء قريب، لكل شخص تحدث عن هذا الأمر، أعرف كيفية الحصول على حقي، ولنا لقاء قريب كما قلت".

وتابع المولد: "مرة أخيرة ألف مبروك لجماهير نادي الاتحاد على الفوز والـ3 نقاط المهمة، إن شاء الله تبدأ سلسلة الانتصارات في المرحلة المقبل، أمامنا مباراة مهمة أمام نادي التعاون وإن شاء الله تكون من نصيبنا ".

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا هامًا على نظيره الأهلي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين دون رد.