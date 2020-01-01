أخبار الاتحاد اليوم | البلوي يهدد بالرحيل والضغط على رودريجيز للعودة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يضغط على رودريجيز للعودة مجددًا

تضغط إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على مهاجم الرأس الأخضر، جاري رودريجيز، من أجل استمراره في صفوف العميد.

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رودريجيز متمسك باستمرار تواجده خارج أسوار الاتحاد خلال الموسم المقبل، في حين يرغب الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي في عودة اللاعب مجددًا.

تقارير .. الاتحاد يقدم عرضًا للمدافع جمال بلعمري

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن نادي الاتحاد، تقدم بعرض رسمي للمدافع جمال بلعمري، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

جاء ذلك بعدما قام جمال بلعمري بفسخ تعاقده مع نادي الشباب، حيث تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

حامد البلوي: سأرحل عن الاتحاد حال الاستغناء عن أي لاعب

أكد حامد البلوي، مدير الكرة بنادي الاتحاد، على أنه لن يستمر في عمله، حال قررت إدارة ناديه الاستغناء عن أي لاعب بصفوفه خلال الفترة المقبلة.

البلوي قال خلال تصريحات ببرنامج "الدوري مع وليد": "أحد أصدقائي المنتمين لنادي النصر، قال لي بأن ناديه لديه النية في إعطاء الاتحاد لاعبًا أجنبيًا، فقلت له سأرى الأمر وأرد عليك، وبعدها أخبرني بأنه من الممكن أن يحتاج النصر لاعبًا من صفوف الاتحاد".

وتابع: "وقتها قلت له لو إدارة النادي اتخذت قرارًا ببيع أي لاعب، لن أستمر في عملي، وحدث لغط كبير، بأنني سأستغني عن لاعبين، ولكن الاتحاد الآن في مرحلة بناء، وهي هدف استراتيجي".

ريكاردو يحصل على وشم شعار الاتحاد

قام سيرجيو ريكاردو المحترف البرازيلي السابق بصفوف نادي الاتحاد، بنشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بها وشم جديد، بشعار العميد.

وشم ريكاردو جاء بشعار نادي الاتحاد، وهو ما نال إعجاب كل متابعي البرازيلي، من جمهور العميد.