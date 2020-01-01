أخبار الاتحاد اليوم | راحة للاعبين من المران، وتفاصيل إصابة رودريجيز

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إصابة رودريجيز في مفصل القدم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الإصابة التي تعرض لها جاري رودريجيز خلال مواجهة فريقه الاتحاد أمام التعاون مساء أمس كانت على مستوى مفصل القدم.

مهاجم الرأس الأخضر كان قد غادر قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

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كاريلي يمنح لاعبي الاتحاد راحة من التدريبات

قرر البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد التعادل مع التعاون مساء أمس في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري لأسبوعين تقريبًا بعد نهاية الجولة الرابعة بسبب أسبوع الفيفا، وسيعود اللاعبون للتدريبات بعد 3 أيام بعد حصولهم على قسط من الراحة.

كاريلي: الاتحاد تأثر بغياب فهد المولد

قال فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أن فريقه تأثر بالغيابات خلال مواجهة التعاون التي انتهت بالتعادل 1-1 في رابع جولات الدوري السعودي مساء أمس الجمعة.

وقال المدرب البرازيلي بعد اللقاء "تأثرنا بغياب عدد من اللاعبين للإصابة خاصة فهد المولد وعبد الرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي، وكذلك خروج جاري رودريجيز مصابًا".

تابع "سنعمل على تصحيح الأخطاء مستقبلًا، والفريق قادر على التطور في الفترة القادمة".

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