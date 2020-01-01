أخبار الاتحاد اليوم | مفاوضات فيلانويفا، وفرصة بوني الأخيرة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يبدأ الاستعداد للنصر دون راحة

عادت بعثة الاتحاد إلى جدة فجر أمس قادمة من الإحساء بعد مواجهة الفتح التي انتهت بالتعادل 1-1، ورغم ذلك قرر المدرب فابيو كاريلي عدم منح لاعبيه أي راحة وبدء الاستعدادات لمواجهة النصر المصيرية في الجولة القادمة.

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وقد أدى اللاعبون الذين لعبوا ضد الفتح تدريبات استرجاعية فيما خضع البقية لتدريب عادي، ومن المقرر أن ينخرط الجميع في التدريبات الجماعية مساء اليوم.

كاريلي يمنح بوني الفرصة الأخيرة

تمثل المباراتين المتبقيتين في الدوري السعودي للاتحاد الفرصة الأخيرة للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لإثبات قدراته وأحقيته في البقاء مع الفريق موسمًا آخر.

بوني انضم للعميد في يناير الماضي لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب وقد أعاقته الإصابات كثيرًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي قرر منح بوني الفرصة الأخيرة وإلا سيحسم أمره بالرحيل، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب مباراة النصر بدلًا من الموقوف عبد العزيز البيشي.

الإدارة الاتحادية تتجه لمفاوضات ودية مع فيلانويفا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد كلفت الإدارة القانونية بالنادي للدخول في مفاوضات ودية مع نجم الفريق السابق كارلوس فيلانويفا حول مستحقاته المالية المتأخرة بعد انتقاله في يناير الماضي إلى الفيحاء.

ويتبقى للنجم التشيلي راتب أربعة أشهر من عقده مع الاتحاد، وقد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول عليهم.

الاتحاد يُغلق ملف صفقة ضم جروهي من جريميو

نجحت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي في غلق ملف صفقة ضم حارس مرماه البرازيلي مارسيلو جروهي من جريميو، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

النادي البرازيلي كان قد تقدم بشكوى ضد نظيره السعودي لعدم حصوله على مستحقاته المالية جراء انتقال لاعبه، لكن الإدارة الاتحادية نجحت في غلق الملف

الاتحاد السعودي يتراجع عن الاستعانة بحكام عرب في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستعانة بحكام من الإمارات ومصر والبحرين لإدارة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي هذا الموسم رغم إرساله خطابات رسمية لاتحادات تلك الدول بهذا الشأن.