أخبار الاتحاد اليوم | محاولة تخفيض "تعويض" بيليتش، وسر حزن كاريلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يعمل على تخفيض مبلغ تعويض مدربه السابق

يسعى الاتحاد لتخفيض مبلغ التعويض الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح مدربه السابق سلافان بيليتش والمقدر بـ56 مليون ريال سعودي، إذ أصر محامو الفريق على التقدم باستئناف ضد القرار رغم تضاؤل فرص ربحه.

ويعود ذلك القرار من المحامين الخاصين بالعميد إلى تمسكهم بأمل تخفيض المبلغ قدر المستطاع عبر هذا الاستئناف الذي ستظهر نتيجته الأسبوع القادم، ومن ثم وحال رفضه سيتم التفاوض مع المدرب نفسه لمحاولة الوصول إلى تسوية مالية ودية.

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كاريلي سعيد بالأداء حزين للنتيجة أمام الفيصلي

أبدى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد رضاه وسعادته بأداء الاتحاد أمام الفيصلي، لكن مؤكدًا في الوقت نفسه حزنه من النتيجة وخسارة نقطتين في المتناول.

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الفيصلي فرض التعادل على الاتحاد في آخر لحظات المباراة، وقد قال كاريلي بعدها "وصلنا إلى مرمى المنافس أكثر من 8 مرات، لكننا أضعنا الكثير من الفرص، جيليرمي كان موفقًا في هدف التعادل. أنا سعيد بالأداء لكني حزين على النتيجة".

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