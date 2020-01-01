موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الجوهرة المشعة، وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل الاتحاد ضيفه القادسية على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في إطار الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضعية الاتحاد ليست على ما يرام في الآونة الأخيرة ويعاني من تذبذب واضح في المستوى يظهر جليًا في تعادله مع التعاون ثم الفيصلي بنفس النتيجة، هدف لكل فريق.

بعد مرور خمس جولات يأتي العميد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ويبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط كاملة، لذلك فيحتاج إلى العودة لسكة الانتصارات سريعًا حتى لا يبتعد كثيرًا عن المربع الذهبي في النهاية.

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في الوقت نفسه فإن القادسية بدأ الموسم بصورة جيدة قياسًا بأنه أحد العائدين للدوري الممتاز، فجمع 7 نقاط ويأتي في المركز التاسع، لكنه في آخر مباراتين فشل في الفوز واكتفى بتعادل أمام الباطن وهزيمة من النصر.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد أمام القادسية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والقادسية؟

موعد مباراة الاتحاد أمام القادسية هو يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020، الموافق 12 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الاتحاد والقادسية عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - القادسية الجمعة 27 نوفمبر 2020،

12 ربيع الآخر 1442،

19:40 مصر، 18:40 السعودية الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد فابيو كاريلي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

جاري رودريجيز - كريم الأحمدي - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي

رومارينهو - ألكسندر بروجوفيتش

التشكيل المتوقع للقادسية

من المتوقع أن يعتمد المدرب يوسف المناعي على التشكيل الآتي:

يعاود الفريق الأول مساء اليوم تمارينه اليوميه استعداداً للقاء الاتحاد الجمعه القادم



🕟 5:15 pm pic.twitter.com/5PvDw65orb — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) November 24, 2020