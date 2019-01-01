تين كات يفرض تدريبات صباحية ومسائية على لاعبي الاتحاد

الفريق يستعد لمباراتين قادمتين

قرر الهولندي هينك تيك كات المدير الفني لاتحاد جدة فرض تدريبات صباحية ومسائية على لاعبي الفريق، ذلك استعدادًا لاستئناف الموسم في كرة القدم السعودية.

الاتحاد كان قد هزم الاتفاق ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت تلك المباراة الأولى لتين كات مدربًا للفريق.

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وكان مقررًا أن يُسافر الاتحاد للإمارات خلال الأيام القليلة الماضية لكن المدرب الهولندي قرر التراجع عن الفكرة نظرًا لغياب 6 لاعبين من قوام الفريق الأساسي لالتحاقهم بصفوف المنتخب السعودي المشارك في خليجي 24 ولاقتراب مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ ستُقام خلال الفترة من 4-7 ديسمبر القادم.

وسيبدأ تطبيق قرار تين كات بخصوص التدريبات الصباحية والمسائية بعد العودة من الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين أول أمس.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الصفا في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يوم السابع من ديسمبر المقبل، وبعدها وتحديدًا في 14 ديسمبر القادم سيستضيف الفيصلي ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.