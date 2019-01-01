الهلال يستعد لكأس العالم للأندية بمتابعة الترجي وفلامنجو

النادي تأهل لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال آسيا

بدأ رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال ديسمبر القادم، والتي تأهل لها الفريق بعد تتوجيه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

الهلال نجح في الفوز على منافسه في عقر داره ملعب سايتاما 2002 بثنائية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس ليحصد لقب دوري أبطال آسيا بنتيجة إجمالية 3-0 بعدما كان قد حقق الفوز ذهابًا في الرياض بهدف أندريه كاريلو.

جيسوس: ساهمت في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب الروماني كلف مساعديه بجمع معلومات فنية حول فريقي الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي وتحليلها، وكذلك دراسة نقاط القوة والضعف في الفريقين، تمهيدًا لمواجهة الأول في ربع نهائي كأس العالم للأندية وتحسبًا للعب أمام الثاني حال التأهل لنصف النهائي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت بعد العطلة التي حصل عليها اللاعبون من الجهاز الفني، ذلك استعدادًا لمواجهة الجبلين ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع من ديسمبر القادم.

ولم يخض الزعيم السعودي مباراة الجولة العاشرة من الدوري السعودي لانشغاله بمباراة نهائي دوري أبطال آسيا، ومن ثم تم تأجيل البطولة لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 24 في قطر، والتي انطلقت يوم 26 نوفمبر الماضي في قطر.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الترجي في الـ14 من ديسمبر القادم، وحال انتصاره سيواجه فلامنجو في نصف النهائي.