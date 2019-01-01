الاتحاد يبحث عن مباراة ودية في فترة توقف فيفا

الاتحاد سيدخل معسكرًا مغلقًا يوم 17 نوفمبر الجاري

شرعت إدارة الكرة بالاتحاد في مخاطبة عدد من الأندية لإقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي المعتمدة من فيفا، ذلك استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وكان الجهاز الفني للاتحاد بقيادة هينك تين كات وبالاتفاق مع أحمد كعكي نائب رئيس نادي النادي والمشرف العام على كرة القدم قد قرر إقامة معسكر مغلق للاعبين يبدأ في الـ17 من نوفمبر الجاري بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون وتمتد لـ4 أيام.

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وسيتضمن المعسكر المغلق تدريبات صباحية ومسائية، بجانب محاضرات فنية نظرية وتطبيقها على أرض الملعب، وذلك للارتقاء بالمستوى البدني والفني للاعبين قبل استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الاتفاق.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد تعاقدت مع المدرب الهولندي خلفًا لمحمد العبدلي الذي تولى مهمة تدريب الفريق لعدة مباريات عقب إقالة التشيلي لويس سييرا لسوء الأداء والنتائج.

ونجح الاتحاد الأسبوع الماضي في التأهل لدور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بتكرار انتصاره على الوصل خلال موقعة الإياب بهدفين دون رد، كما تخطى فريق الرياض في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 4-0.