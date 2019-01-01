لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ترفض شكوى الاتحاد ضد أبها
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي رفض شكوى الاتحاد ضد أبها ومنح النادي فرصة للاستئناف.
وكان الاتحاد قد تقدم باحتجاج ضد أبها لإشراكه المصري أحمد مصطفى والمسجل ضمن فئة المواليد دون أن تنطبق عليه شروط القيد، ذلك خلال المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الثامنة من الدوري السعودي وانتهت لصالح أبها 2-1.
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لجنة الانضباط أوضحت أنها قبلت احتجاج الاتحاد شكلًا ورفضته موضوعًا وصادرت رسوم الاحتجاج، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف.
وكان أحمد مصطفى قد تحدث لموقع جول مؤكدًا عدم صحة ما يدعيه الاتحاد حول خطأ تسجيله ضمن فئة المواليد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، موضحًا أنه أحد مواليد المملكة العربية السعودية ولم يسبق أن لعب لمنتخب مصر الأول مما يُتيح له خيار التسجيل كلاعب كرة قدم سعودي بل واللعب للمنتخب الأخضر.