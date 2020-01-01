خاص | عبد المجيد السواط يرفض إكمال الموسم مع التعاون

لاعب الاتحاد المستقبلي يتحدث عقب الخسارة

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن عبد المجيد السواط لاعب وسط التعاون أبلغ وكيل أعماله برفضه إكمال الموسم الجاري مع ناديه مفضلًا الانضمام لصفوفه فريقه الجديد الاتحاد بدءً من يونيو القادم.



دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومن المتوقع استئنافه في أغسطس القادم، إذ يتبقى على نهايته 8 جولات.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا كان قد استغل دخوله الفترة الحرة في عقده مع التعاون والذي سينتهي في يونيو القادم ووقع عقدًا مع الاتحاد على أن ينضم له عقب نهاية عقده وقبل انطلاق الموسم الجديد.

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مصدر خاص أبلغ جول أن السواط يرغب في غلق صفحة التعاون وبدء مغامرته الجديدة سريعًا مع الفريق الجداوي، وهو ما قد يُفجر خلافًا بين الناديين من المتوقع أن يتم حله بواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم وبناءً على توصيات نظيره الدولي "فيفا" بهذا الشأن.