أخبار الاتحاد اليوم | عودة الموظفين للنادي، ومفاوضات جديدة مع القادسية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 30 مايو 2020 ...

وكيله: هذه حقيقة العرض السعودي لضم فرجاني ساسي

أوضح مهند عون حقيقة وجود عرض رسمي من أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لموكله فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري ومنتخب تونس. التفاصيل هنا

الاتحاد يُعيد موظفيه تمهيدًا لعودة النشاط الكروي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد طلبت من بعض الموظفين الإداريين في النادي العودة إلى عملهم بدءً من يوم غدٍ الأحد بعد غياب أكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك كخطوة أولى في طريق عودة النشاط الرياضي والكروي في السعودية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة المسؤولة عن النظافة والتعقيم والتي تعاقد معها العميد في مارس الماضي مازال تمارس عملها بشكل مستمر لتعقيم جميع مرافق النادي قبل استئناف النشاط.

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الاتحاد يُفاوض القادسية حول مستحقات صفقتي فلاتة وكمارا المتأخرة

كشفت مصادر صحفية عن بدء إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مفاوضات مع نظيرتها في القادسية حول جدولة المستحقات المتأخرة عن صفقة انتقال الثنائي هارون كمارا وعبد الحمسن فلاتة للعميد صيف 2019 والمقدرة بـ15 مليون ريال سعودي، إذ كان الاتحاد قد سدد 8 ملايين ريال سعودي من ثمن اللاعبين.

هل يُستأنف الدوري السعودي قبل 20 أغسطس القادم؟

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن نقاش دائر بين المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي حول تقديم موعد استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم. التفاصيل هنا