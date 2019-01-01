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الاتحاد الإيطالي يقرر التحقيق في حادثة لوكاكو العنصرية

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Getty Images
الاتحاد الإيطالي يعلن عن فتح التحقيق في حادثة العنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو في مواجهة كالياري وإنتر.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن فتح التحقيق في حادث العنصرية الذي وقع للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر في مواجهة كالياري.

جاء هذا بحسب ما ذكر القاضي الرياضي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث أكد أنه سينظر في الواقعة.

وطلب القاضي من المسؤولين في ملعب نادي كالياري تفاصيل أكبر وتفريغات لكاميرات الملعب لبحث الأمر بشكل أكبر.

وكانت جماهير نادي كالياري قد قامت بالعديد من الأصوات العنصرية تجاه لوكاكو عندما كان على وشك تنفيذ ركلة جزاء.

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    وانتهت مباراة الجولة الثانية بفوز فريق إنتر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاء الهدف الثاني من ركلة الجزاء التي صاحبها الأصوات العنصرية.

    جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع يوفنتوس في عدد النقاط وبفارق الأهداف لصالح النيراتزوري.

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