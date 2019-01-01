الاتحاد الإيطالي يعلن موعد انطلاق بطولتي الدوري والكأس

متي تنطلق البطولات المحلية في إيطاليا؟

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد انطلاق بطولتي الدوري والكأس في موسم 2019-2020.

يوفنتوس استمر في السيطرة على بطولة الدوري الإيطالي بتحقيقه الموسم الماضي بينما جلب لاتسيو بطولة الكأس.

وسوف تنطلق بطولة الدوري يوم 25 أغسطس وتنتهي يوم الأحد 24 مايو كما لن يتكرر البوكسينج داي خلال الموسم الجاري وستحصل الفرق على فترة راحة في الشتاء.

وسوف تكون فترة العطلة الشتوية بداية من الإثنين 23 ديسمبر على أن تنتهي في 5 يناير 2020.

أما بالنسبة لكأس إيطاليا، فإنّه سوف يبدأ في الرابع من أغسطس بالجولة الأولى على أن يكون النهائي يوم 13 مايو .

"عندما علمت أن يوفنتوس يريدني لم أستطع الرفض بالطبع، إنه واحد من أفضل الأندية في العالم"⚫️⚪️



أرون رامسي لاعب أرسنال السابق في مؤتمر تقديمه مع يوفنتوس 🗣️ pic.twitter.com/Xeb0Pi2h2T — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

الجولة الثانية ستلعب يوم 11 أغسطس ثم الثالثة يوم 18 والرابعة في الرابع من ديسمبر، أما دور الـ 16 فسوف يُقام بوم 15 يناير وربع النهائي يومي 22 و29 يناير أما نصف النهائي فإن مباراة الذهاب تكون في 12 فبراير والإياب يوم 4 مارس.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والألماني أعلنوا جدول الموسم المقبل بينما الدوري الإيطالي لم يكشف حتى الآن عن مواعيد المباريات.