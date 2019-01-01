رسميًا | الدوري الفرنسي يكشف جدول مباريات موسم 2019-2020

تعرف على أبرز مباريات الدوري الفرنسي الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جدول مباريات الدوري لموسم 2019-2020 والذي ينطق يوم 9 أغسطس بالتزامن من بداية الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباريات الجولة الأولى مواجهات بين باريس سان جيرمان ونيم، ليل ونانت، مارسيليا وريمس، ديجون وسانت إيتيا، ستراسبورج وميتز، مونبيليه ورين، نيس وأميان، بريست وتولوز، بوردو وأنجيه، وقمة الجولة بين ليون وموناكو.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ليون في الجولة السادسة والرابعة وعشرين بينما يلعب ضد موناكو في الجولة 15 ثم الجولة 20.

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⭕️ الموسم المنقضي لا يساعد الجمهور على الإيمان بألكسيس سانشيز وأنه سيجلب الكأس

لكن هل يلهمه سالاس لذلك؟ 🤔 pic.twitter.com/t37azM1P5g — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

ويٌقام مباراتي الديربي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في الجولة 11 على حديقة الأمراء ثم مباراة الدور الثاني بالجولة 30.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيطر على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة وحققه منذ 2012-2013 حتى الآن ولم يخسره سوى في موسم 2016-2017 أمام موناكو.