الاتحاد الإماراتي يطرح تذاكر نهائي كأس رئيس الدولة

مواجهة الظفرة مع شباب الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم طرح تذاكر مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الظفرة وشباب الأهلي.

وتم طرح التذاكر إلكترونيًا عبر شركة "بلاتينيوم لست" للمباراة التي من المُقرر إقامتها يوم الإثنين 29 أبريل القادم.

وكان الاتحاد قد كشف أمس عن تصميم كأس البطولة، والتي صنعت من الفضة الخالصة المطلية بالذهب وتميزت بأبرز معالم الإمارات وعلم الدولة.

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ويحمل العين لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي انطلقت عام 1974، فيما يُعد شباب الأهلي والشارقة هما الأكثر تتويجًا بها برصيد 8 مرات لكل منهما.

ولذا سيدخل شباب الأهلي اللقاء بهدف الفوز والانفراد بصدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب، فيما سيبحث الظفرة عن لقبه الأول في البطولة.